Главная / Политика /

Politico: глава кибербезопасности США загружал документы в ChatGPT

Ведомости

Летом 2025 г. и. о. директора Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала загружал ведомственные документы в публичную версию чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает Politico со ссылкой источники.

По данным издания, действия и. о. директора привели к большому количеству автоматических предупреждений системы безопасности. Источники утверждают, что загруженные документы не были засекречены, но предназначались исключительно для внутреннего использования сотрудниками ведомства.

Директор CISA по связям с общественностью Марси Маккарти сообщила Politico, что Готтумуккала получил разрешение на использование чат-бота и его применение было ограничено по времени.

Несколько собеседников издания рассказали, что после инцидента Готтумуккала встретился с начальником юридической службы министерства внутренней безопасности США Джозефом Маззара и главой информационной службы ведомства Антуаном Маккордом. Они обсуждали ущерб, нанесенный действиями и. о. директора.

Кроме того, Готтумуккала также беседовал с главой информационной службы CISA Робертом Костелло и главным советником директора Спенсером Фишером. Они обсуждали правильное использование материалов, предназначенных для внутреннего пользования.

