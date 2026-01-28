Газета
Главная / Политика /

Двое российских туристов пропали в Египте

Россиян ищут третьи сутки
Ведомости

Двое российских туристов пропали в Египте, их ищут третьи сутки. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на отца пропавшего туриста Владислава Ревенко.

«Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали выходить на связь 26 января», – сообщил Павел Ревенко.

Он рассказал, что оба прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться спустя шесть дней. Они самостоятельно добрались на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир и разместились в гостинице. 28 января авиакомпания Red Sea Airlines сообщила, что Ревенко и Таланов не явились на обратный рейс.

В декабре 2025 г. две группы из 13 туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы пропали в районе горы Ослянка в Пермском крае. 15 декабря «ЛизаАлерт» сообщила, что один из туристов самостоятельно вышел к людям, после чего обе группы продолжили движение пешком. 

