Двое российских туристов пропали в Египте

Он рассказал, что оба прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться спустя шесть дней. Они самостоятельно добрались на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир и разместились в гостинице. 28 января авиакомпания Red Sea Airlines сообщила, что Ревенко и Таланов не явились на обратный рейс.