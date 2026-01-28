Путин обсудил с главным раввином России межконфессиональное согласие
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин России Александром Бородой, сообщили в Кремле. Они обсудили согласие между разными конфессиями России.
«Каждый народ, каждая конфессия вносит свой вклад, потому что понимает, что от взаимодействия между представителями разных этносов, народов, конфессий зависит стабильность, устойчивость России», – сказал Путин.
Лазар отметил, что в мире растет уровень антисемитизма, но в России он не ощущается: «Понять, почему люди так действуют, что у них в голове, что у них такая зависть, ненависть. Я не понимаю даже, откуда это взято и как можно с этим бороться. Но вам [Путину] удалось».
О том, что евреи чувствуют себя в России комфортно, Лазар говорил еще в 2012 г. Путин в ходе встречи признавал, что в стране остается антисемитизм, но на бытовом уровне.
В феврале 2025 г. Путин также встретился с Лазаром и Бородой. Тогда встреча состоялась после освобождения россиянина Александра Труфанова, захваченного палестинскими боевиками «Хамас» в октябре 2023 г. Путин заявил, что освобождение произошло «благодаря доброй воле» со стороны «Хамаса».