Путин обсудил со Шмелевой строительство филиала «Сириуса» в Казахстане

Путин отметил, что о строительстве филиала он договаривался с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства указал, что в Казахстане много молодых и талантливых детей, поэтому создать условия для их развития чрезвычайно важно: «У Сириуса хороший в этом смысле накоплен опыт работы, соответствующие методики не только разработаны, но и опробованы на практике».