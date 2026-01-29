Газета
Главная / Политика /

Путин обсудил со Шмелевой строительство филиала «Сириуса» в Казахстане

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой, сообщили в Кремле. Глава государства обсудил с ней строительство филиала «Сириуса» в Казахстане, а также разработку новых просветительских программ.

«Казахстан – это наш ближайший союзник, и отношения у нас стратегические, поэтому Казахстан первый на постсоветском пространстве создает полноформатную модель образовательного центра «Сириус» и международной школы для того, чтобы работать с талантами всей республики», – сказала Шмелева.

Путин отметил, что о строительстве филиала он договаривался с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства указал, что в Казахстане много молодых и талантливых детей, поэтому создать условия для их развития чрезвычайно важно: «У Сириуса хороший в этом смысле накоплен опыт работы, соответствующие методики не только разработаны, но и опробованы на практике».

Шмелева сообщила, что в «Сириусе» появляются новые просветительские программы, состоялся первый фестиваль, на котором выступали «и юные таланты, и наставники».

«Сириус» – образовательный центр поддержки и сопровождения одаренных детей в РФ. Он расположен на федеральной территории «Сириус» рядом с Сочи, на побережье Черного моря.

