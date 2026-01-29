Парламент Франции отменил понятие «супружеский долг»

Предложение поступило во французский парламент после решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2024 г. Тогда французский суд признал женщину виновной в распаде брака после прекращения сексуальных отношений со своим супругом. ЕСПЧ встал на сторону женщины, признав, что понятие «супружеский долг» нарушает право на сексуальную свободу и автономию.