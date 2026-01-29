Парламент Франции отменил понятие «супружеский долг»
Национальное собрание (парламент) Франции отменило «супружеский долг», передает BFMTV. Это юридическое понятие может пониматься как обязанность супругов вступать в половые отношения, считают авторы инициативы.
Требование от супругов поддерживать сексуальные отношения не установлено в Гражданском кодексе Франции. Вместе с тем, согласно законопроекту, отменяющему понятие «супружеский долг», сама эта формулировка может трактоваться как обязанность супругов «делить постель».
Левая партия «Непокорившаяся Франция» (LFI) предложила исключить это юридическое понятие для предотвращения «абсурдного прочтения» Гражданского кодекса в делах о разводе, говорила в марте 2025 г. депутат от LFI Сара Легрен. После принятия проекта национальным собранием его должен рассмотреть президент Франции.
Предложение поступило во французский парламент после решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2024 г. Тогда французский суд признал женщину виновной в распаде брака после прекращения сексуальных отношений со своим супругом. ЕСПЧ встал на сторону женщины, признав, что понятие «супружеский долг» нарушает право на сексуальную свободу и автономию.