Запущен сервис поддержки инициативных военных разработок

Запущен сервис поддержки инициативных военных разработокВ числе приоритетов – наземные, воздушные и морские беспилотники, также средства РЭБ
Минобороны России совместно с Минпромторгом России при информационной поддержке Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) запустили сервис по поиску и внедрению перспективных технологий в интересах обороны страны, говорится в сообщении Минобороны. Поддержка таких инициатив будет идти под эгидой проекта «Воентех», созданного Минобороны России совместно с Народным фронтом. Сервис запущен в целях формирования военно-гражданской экосистемы, объединяющей предприятия «большого» и «народного» ОПК, научную деятельность и институты развития.
«Отбор заявок будет проводиться на постоянной основе. Новый сервис направлен на ускоренное внедрение инноваций: от этапа идеи до создания продукта и поддержки его производства. "Воронка" поиска расширена за счет привлечения гражданских институтов развития. В числе технологических приоритетов – наземные робототехнические комплексы (НРТК), воздушные и водные беспилотные системы, средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, медико-биологические решения. Первые 20 заявок уже в работе. Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов с горизонтом реализации до двух лет», – заявил замминистра обороны Василий Осьмаков.
Одна из ключевых задач сервиса – снятие коммуникационных барьеров между разработчиками новых решений и заказчиками, говорится в сообщении Минобороны. Участие в проекте состоит из нескольких этапов: подача заявки, получение задачи, выбор меры поддержки, создание инновационного решения и подтверждение заявленных характеристик. Цифровое взаимодействие участников на всех этапах процесса в дальнейшем планируется также реализовать на платформе ГИСП.
Реализация и апробация заявленных инициатив будут осуществляться департаментом инновационной деятельности Минобороны с участием Военного инновационного технополиса «ЭРА», на базе которого будет сформирован проектный офис по управлению жизненным циклом проектов. Участники проектов смогут также подобрать оптимальную меру поддержки для решения стоящих перед ними задач.