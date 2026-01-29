Запущен сервис поддержки инициативных военных разработок

«Отбор заявок будет проводиться на постоянной основе. Новый сервис направлен на ускоренное внедрение инноваций: от этапа идеи до создания продукта и поддержки его производства. "Воронка" поиска расширена за счет привлечения гражданских институтов развития. В числе технологических приоритетов – наземные робототехнические комплексы (НРТК), воздушные и водные беспилотные системы, средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, медико-биологические решения. Первые 20 заявок уже в работе. Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов с горизонтом реализации до двух лет», – заявил замминистра обороны Василий Осьмаков.