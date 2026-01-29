Газета
Политика

Путин: Москва ценит вклад ОАЭ в проведение обменов между РФ и Украиной

Президент поблагодарил за обеспечение трехсторонних переговоров в Абу-Даби
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ценит вклад ОАЭ в проведение обменов между Россией и Украиной и контактов по урегулированию. Об этом он заявил во время переговоров с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Путин поблагодарил за проведение трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США 24 и 25 января, а также за внимание, уделенное российской делегации.

Он также заявил, что создание полноценного Палестинского государства – это принципиальный вопрос. Президент упомянул, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана.

Путин добавил, что взаимодействие России и ОАЭ развивается, и поблагодарил Заида Аль Нахайяна за его личный вклад в укрепление двусторонних отношений. Он также отметил, что у стран продвинутое взаимодействие в сфере технологий, а в сфере энергетики есть знаковые инициативы.

В ходе речи Путин анонсировал рабочий обед с лидером ОАЭ, на котором они продолжат общение тет-а-тет.

