Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российский сухогруз «Синегорск» покинул британские воды после предупреждения

Ведомости

Власти Великобритании выпроводили из своих вод российский сухогруз «Синегорск», бросивший якорь из-за технической неисправности в Бристольском заливе. Об этом пишет The Telegraph.

Место стоянки корабля находилось в двух морских милях от Майнхеда и менее чем в миле от подводных телекоммуникационных кабелей, которые соединяют Великобританию с США, Канадой, Испанией и Португалией. «Синегорск» встал на якорь поздно вечером 27 января и был неподвижен около 14 часов. На сухогрузе сообщили, что стоянка необходима для выполнения ремонтных работ.

Официальные лица приказали судну покинуть британские воды. К сухогрузу направили вертолет Wildcat. Неизвестно, был ли он вооружен. Также над «Синегорском» кружил разведывательный самолет береговой охраны. Это побудило экипаж поднять якорь и выйти обратно в море, пишет газета.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь