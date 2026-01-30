Российский сухогруз «Синегорск» покинул британские воды после предупреждения
Власти Великобритании выпроводили из своих вод российский сухогруз «Синегорск», бросивший якорь из-за технической неисправности в Бристольском заливе. Об этом пишет The Telegraph.
Место стоянки корабля находилось в двух морских милях от Майнхеда и менее чем в миле от подводных телекоммуникационных кабелей, которые соединяют Великобританию с США, Канадой, Испанией и Португалией. «Синегорск» встал на якорь поздно вечером 27 января и был неподвижен около 14 часов. На сухогрузе сообщили, что стоянка необходима для выполнения ремонтных работ.
Официальные лица приказали судну покинуть британские воды. К сухогрузу направили вертолет Wildcat. Неизвестно, был ли он вооружен. Также над «Синегорском» кружил разведывательный самолет береговой охраны. Это побудило экипаж поднять якорь и выйти обратно в море, пишет газета.