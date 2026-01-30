Российский сухогруз «Синегорск» покинул британские воды после предупреждения

Место стоянки корабля находилось в двух морских милях от Майнхеда и менее чем в миле от подводных телекоммуникационных кабелей, которые соединяют Великобританию с США, Канадой, Испанией и Португалией. «Синегорск» встал на якорь поздно вечером 27 января и был неподвижен около 14 часов. На сухогрузе сообщили, что стоянка необходима для выполнения ремонтных работ.