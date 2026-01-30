Мелания Трамп представила документальный фильм о себе
Первая леди США Мелания Трамп представила в Центре Кеннеди в Вашингтоне документальный фильм о себе, передает The Hill.
«Думаю, людям понравится фильм», – сказала она.
Мелания рассказала, что камеры снимали ее «днем и ночью» в течение 20 дней перед вступлением ее супруга Дональда Трампа в должность президента США во второй раз. Первая леди говорила, что после просмотра «Мелании» зритель сможет узнать больше о ее работе. Президент Трамп, оценивая фильм, говорил, что Белому дому «нужно немного гламура».
Премьеру посетили спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана), министр внутренних дел Дуг Бургум, министр торговли Говард Лютник, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, администратор центров по программам Medicare и Medicaid Мехмет Оз, министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-младший и бывший адвокат президента Алина Хабба.
27 января Boxoffice.com прогнозировал, что продажи билетов на «Меланию» в премьерные выходные в США составят от $1 млн до $2 млн при бюджете в $40 млн, что означает провал картины. Как отметили в сервисе, на премьеру 30 января и в последующие дни много свободных мест.
Фильм также столкнулся с первыми блокировками за рубежом. «Меланию» сняли с проката в ЮАР, передавало Variety.