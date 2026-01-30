Мелания Трамп представила документальный фильм о себе

Мелания рассказала, что камеры снимали ее «днем и ночью» в течение 20 дней перед вступлением ее супруга Дональда Трампа в должность президента США во второй раз. Первая леди говорила, что после просмотра «Мелании» зритель сможет узнать больше о ее работе. Президент Трамп, оценивая фильм, говорил, что Белому дому «нужно немного гламура».