Байден забрал запонки из Белого дома

Это был дипломатический подарок премьера Италии
Ведомости

Бывший президент США Джо Байден забрал два дипломатических подарка, когда покидал Белый дом, – запонки от премьер-министра Италии Джорджии Мелони и фрагмент самолета от премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Джеймса Марапе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информацию госдепартамента США.

Стоимость запонок от Мелони составила $722.

Марапе передал экс-президенту обломки легкого бомбардировщика A-20 Havoc – той же модели, на которой летал его дядя Эмброуз Финнеган-младший, прежде чем самолет потерпел крушение у берегов страны в 1944 г. Байден утверждал, что Финнегана сбили в районе Новой Гвинеи, где «в то время было много каннибалов»: «Его тело так и не нашли».

Премьер Папуа-Новой Гвинеи также передал Байдену в период его президентства плакат, традиционную сумку-билум, картину, рубашку, золотой значок и кофе. Общая стоимость всех подарков составила $1254.

По действующем американскому законодательству, федеральные чиновники не могут принимать подарки от иностранных правительств стоимостью более $480, но чиновники могут заплатить за подарки выше этой суммы. Исключения делаются для подарков, отказ от которых «может оскорбить или нанести ущерб дипломатическим отношениям».

