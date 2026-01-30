Газета
Главная / Политика /

Гутерриш предупредил о риске неминуемого финансового коллапса ООН

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил государствам – членам организации о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо, с которым ознакомилось агентство.

«Кризис усугубляется, ставя под угрозу реализацию программ и создавая риск финансового краха», – говорится в документе.

Гутерриш отметил, что ситуация может продолжить ухудшаться. По его словам, либо страны будут полностью и своевременно выполнять обязательства по взносам, либо потребуется пересмотр финансовых правил, чтобы избежать коллапса.

