Гутерриш предупредил о риске неминуемого финансового коллапса ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил государствам – членам организации о риске надвигающегося финансового коллапса ООН из-за нехватки средств. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо, с которым ознакомилось агентство.
«Кризис усугубляется, ставя под угрозу реализацию программ и создавая риск финансового краха», – говорится в документе.
Гутерриш отметил, что ситуация может продолжить ухудшаться. По его словам, либо страны будут полностью и своевременно выполнять обязательства по взносам, либо потребуется пересмотр финансовых правил, чтобы избежать коллапса.