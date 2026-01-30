Трамп: Россия и Украина «очень близки» к прекращению конфликта

30 января президент США сообщил, что лично попросил президента России Владимира Путина не наносить удары по объектам в Киеве и других городах на фоне холодов. По утверждению Трампа, «много людей» говорили ему «не тратить» на просьбы время, но президент РФ согласился. Песков подтвердил получение просьбы и согласие на это РФ.