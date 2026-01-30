Трамп: Россия и Украина «очень близки» к прекращению конфликта
Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире. Об этом сказал во время подписания указов. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.
«Я думаю, у них есть шанс. Мы пытаемся», – сказал Трамп. Он в очередной раз напомнил, что закончил восемь конфликтов, но этот осложняется взаимной ненавистью сторон.
23–24 января в столице ОАЭ прошли двухдневные трехсторонние консультации по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Позднее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров пройдет 1 февраля.
30 января президент США сообщил, что лично попросил президента России Владимира Путина не наносить удары по объектам в Киеве и других городах на фоне холодов. По утверждению Трампа, «много людей» говорили ему «не тратить» на просьбы время, но президент РФ согласился. Песков подтвердил получение просьбы и согласие на это РФ.