Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: Россия и Украина «очень близки» к прекращению конфликта

Ведомости

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире. Об этом сказал во время подписания указов. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

«Я думаю, у них есть шанс. Мы пытаемся», – сказал Трамп. Он в очередной раз напомнил, что закончил восемь конфликтов, но этот осложняется взаимной ненавистью сторон.

23–24 января в столице ОАЭ прошли двухдневные трехсторонние консультации по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Позднее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров пройдет 1 февраля.

30 января президент США сообщил, что лично попросил президента России Владимира Путина не наносить удары по объектам в Киеве и других городах на фоне холодов. По утверждению Трампа, «много людей» говорили ему «не тратить» на просьбы время, но президент РФ согласился. Песков подтвердил получение просьбы и согласие на это РФ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её