Образован оргкомитет для празднования 90‑летия со дня рождения Лужкова
Премьер‑министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании оргкомитета для подготовки празднования 90‑летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Документ размещен 30 января на официальном портале правовой информации. Оргкомитет сформирован на основании указа президента России Владимира Путина от 15 октября 2025 г. Возглавит комитет министр культуры России Ольга Любимова.
В состав комитета также вошли вдова, председатель совета Фонда развития наследия Лужкова Елена Батурина, генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), ректор МГУ Виктор Садовничий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Пополнили состав также ряд заместителей федеральных министров.
Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 г. Был назначен мэром Москвы в июне 1992 г., занимал этот пост до сентября 2010 г.
За годы руководства Лужкова в столице произошел строительный бум, однако многие новые здания получили неоднозначный архитектурный облик. Лужков был сторонником принадлежности Севастополя к России. Сразу после отставки Лужков вышел из ЕР и устроился деканом факультета управления крупными городами Московского международного университета. В 2016 г. Путин наградил бывшего градоначальника орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за активную общественную деятельность». Сам он назвал эту награду «концом опалы». 10 декабря 2019 г. экс-мэр Москвы умер из-за осложнений после операции на сердце в клинике Мюнхенского университета. Похоронен на Новодевичьем кладбище.