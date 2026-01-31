Образован оргкомитет для празднования 90‑летия со дня рождения Лужкова

За годы руководства Лужкова в столице произошел строительный бум, однако многие новые здания получили неоднозначный архитектурный облик. Лужков был сторонником принадлежности Севастополя к России. Сразу после отставки Лужков вышел из ЕР и устроился деканом факультета управления крупными городами Московского международного университета. В 2016 г. Путин наградил бывшего градоначальника орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за активную общественную деятельность». Сам он назвал эту награду «концом опалы». 10 декабря 2019 г. экс-мэр Москвы умер из-за осложнений после операции на сердце в клинике Мюнхенского университета. Похоронен на Новодевичьем кладбище.