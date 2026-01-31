На Украине произошло экстренное отключение света
В большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Отключение света затронуло Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую и Одесскую области. В Харькове из-за отсутствия напряжения и неработающих насосов в ряде районов нет воды и не ходит электротранспорт. В некоторых районах Киева на фоне аварийных отключений пропали вода и тепло.
Министр энергетики страны Денис Шмыгаль заявил о технологическом нарушении с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии между западной и центральной частями Украины. По его словам, это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети страны и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В ближайшие часы свет будет восстановлен.
31 января мэр Кишенева Иван Чебан объявил, что большая часть столицы Молдавии отключена от электроэнергии.
Министерство энергетики республики назвало причиной аварийного отключения электроснабжения проблемы в работе энергосетей Украины, которые привели к отключению электроэнергии на балансировочной станции Молдавской ГРЭС. Ведутся работы над устранением проблемы.