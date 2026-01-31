На Украине произошло экстренное отключение света

Министр энергетики страны Денис Шмыгаль заявил о технологическом нарушении с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии между западной и центральной частями Украины. По его словам, это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети страны и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В ближайшие часы свет будет восстановлен.