Главная / Политика /

На Украине произошло экстренное отключение света

Ведомости

В большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отключение света затронуло Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую и Одесскую области. В Харькове из-за отсутствия напряжения и неработающих насосов в ряде районов нет воды и не ходит электротранспорт. В некоторых районах Киева на фоне аварийных отключений пропали вода и тепло.

Министр энергетики страны Денис Шмыгаль заявил о технологическом нарушении с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии между западной и центральной частями Украины. По его словам, это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети страны и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В ближайшие часы свет будет восстановлен.

31 января мэр Кишенева Иван Чебан объявил, что большая часть столицы Молдавии отключена от электроэнергии.

Министерство энергетики республики назвало причиной аварийного отключения электроснабжения проблемы в работе энергосетей Украины, которые привели к отключению электроэнергии на балансировочной станции Молдавской ГРЭС. Ведутся работы над устранением проблемы.

