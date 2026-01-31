Германия рекомендовала своим авиакомпаниям не летать через Иран

Власти Германии рекомендовали национальным авиаперевозчикам временно воздержаться от полетов через воздушное пространство Ирана из-за возможной опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Берлин». Предупреждение, доведенное до всех авиакомпаний ФРГ, будет действовать до 10 февраля.