Германия рекомендовала своим авиакомпаниям не летать через Иран
Власти Германии рекомендовали национальным авиаперевозчикам временно воздержаться от полетов через воздушное пространство Ирана из-за возможной опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации «Берлин». Предупреждение, доведенное до всех авиакомпаний ФРГ, будет действовать до 10 февраля.
Пентагон сосредоточил у границ Ирана крупную группировку войск, сообщает The Wall Street Journal. Администрация президента США Дональда Трампа, по данным издания, активно обсуждает возможные сценарии ее применения. В числе рассматриваемых вариантов – от нанесения точечных ударов по иранским ядерным и ракетным объектам до проведения полномасштабной военной операции с целью свержения действующего режима в Тегеране.
Иран проводит тщательный анализ разведывательной информации в свете военной активности США и принимает все необходимые ответные меры. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи, подчеркнув, что в случае нападения ответ Тегерана будет ошеломляющим.