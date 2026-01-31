Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа с 8:00 до 17:00 мск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Над территорией Курской и Белгородской областей сбито по девять БПЛА. Еще пять беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью. Один аппарат был перехвачен над Липецкой областью.

Ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников. 

31 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два бойца подразделения «Орлан» в городе Грайворон получили ранения при выполнении служебных задач. При детонации вражеского FPV-дрона мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы. Сослуживцы доставили их в Грайворонскую ЦРБ, для продолжения лечения бойцов направили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её