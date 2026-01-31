Силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника над регионами России
Силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа с 8:00 до 17:00 мск. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Над территорией Курской и Белгородской областей сбито по девять БПЛА. Еще пять беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью. Один аппарат был перехвачен над Липецкой областью.
Ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников.
31 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два бойца подразделения «Орлан» в городе Грайворон получили ранения при выполнении служебных задач. При детонации вражеского FPV-дрона мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы. Сослуживцы доставили их в Грайворонскую ЦРБ, для продолжения лечения бойцов направили в городскую больницу № 2 Белгорода.