Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля
Визовые центры Японии в Москве и Санкт-Петербурге начнут прием заявлений с 12 февраля. Об этом сообщило посольство страны в России.
Визовый центр для приема заявлений и выдачи паспортов с визами откроется в Москве на Олимпийском проспекте, 16, с. 5. В Санкт-Петербурге аналогичный центр будет работать по адресу Стремянная улица, 21/5.
Сбор за подачу документов в центры составит 970 руб. за одного заявителя. Для граждан РФ, стран СНГ и Грузии виза оформляется бесплатно, а гражданам других стран также может потребоваться заплатить консульский сбор. Минимальный срок оформления визы составит четыре рабочих дня. При этом рекомендуется подавать документы минимум за несколько недель до запланированной поездки.
Прием визовых заявлений в посольстве Японии будет осуществляться до 12:00 12 февраля. С 13 февраля документы будут приниматься в визовом центре.
В октябре 2025 г. посольство Японии в РФ заявило о проведении конкурса проектов по введению в работу уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур. Там обратили внимание, что на визовую работу дипмиссии оказала большое воздействие мировая тенденция в туризме, из-за чего число визовых заявлений от российских граждан, желающих посетить страну, резко увеличилось. Посольство запланировало реализовать выполнение визовых услуг в централизованном уполномоченном агентстве.
23 января 2026 г. Ассоциация туроператоров сообщила со ссылкой на данные Японской национальной организации по туризму, что количество туристов из России в Японии в 2025 г. выросло на 96,3% до 194 900. Российский турпоток в страну обновил исторический рекорд, продемонстриров самый высокий темп роста среди всех ключевых въездных рынков.