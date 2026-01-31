Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля

Сбор за подачу документов в центры составит 970 руб. за одного заявителя. Для граждан РФ, стран СНГ и Грузии виза оформляется бесплатно, а гражданам других стран также может потребоваться заплатить консульский сбор. Минимальный срок оформления визы составит четыре рабочих дня. При этом рекомендуется подавать документы минимум за несколько недель до запланированной поездки.