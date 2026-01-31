Трамп рассказал о переговорах с Ираном
Вашингтон ведет переговоры с Ираном и параллельно усиливает военное присутствие в регионе. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в разговоре с журналисткой Fox News Джеки Хайнрик, комментируя сообщения о том, что союзники США по Персидскому заливу не осведомлены о возможных планах американской интервенции.
По словам Трампа, детали возможных действий США не раскрываются союзникам намеренно. Он отметил, что Иран находится в переговорном процессе с Вашингтоном, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от его итогов. При этом президент подчеркнул, что США направляют в регион «большой флот», который по масштабам превосходит ранее развернутые силы, в том числе у берегов Венесуэлы.
Комментируя сомнения стран Персидского залива в эффективности переговоров с Тегераном, Трамп признал, что Иран традиционно заявляет о готовности к диалогу, однако подчеркнул, что переговоры продолжаются. Он также напомнил, что предыдущие попытки урегулирования и ограничения иранской ядерной программы не дали ожидаемого результата, после чего США прибегали к иным методам давления.