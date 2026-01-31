Трамп рассказал о переговорах с Ираном

По словам Трампа, детали возможных действий США не раскрываются союзникам намеренно. Он отметил, что Иран находится в переговорном процессе с Вашингтоном, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от его итогов. При этом президент подчеркнул, что США направляют в регион «большой флот», который по масштабам превосходит ранее развернутые силы, в том числе у берегов Венесуэлы.