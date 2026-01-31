Фицо принял отставку советника, упоминаемого в материалах по делу Эпштейна
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что принял отставку своего советника, бывшего министра иностранных дел республики Мирослава Лайчака, который упоминается в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет «РИА Новости».
«Мирослав повел себя как большой дипломат. Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества», – заявил Фицо в видеообращении.
В ноябре 2025 г. Фицо допускал возможность отставки Лайчака с поста советника в случае появления дополнительной компрометирующей информации. 30 января словацкие СМИ сообщили, что имя экс-главы МИД вновь фигурирует в обнародованных материалах по делу Эпштейна.
Речь идет как минимум о 3 млн страниц документов из архива, которые минюст обнародовал с опозданием более чем на месяц после установленного конгрессом срока. В материалах содержится расширенная переписка Эпштейна с рядом известных лиц, включая американского предпринимателя Илона Маска и представителя британской королевской семьи Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Имя президента США Дональда Трампа упоминается более 3000 раз в новых материалах по делу Эпштейна, опубликованных министерством юстиции, сообщает The Independent.