Россия объявила в розыск командующего ВМС Украины Неижпапу
Россия объявила в международный розыск командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом сообщил ТАСС.
Его также заочно арестовали по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт) по обвинению в причастности к подрыву Крымского моста в июле 2023 г. Международный розыск объявлен по делу об организации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
По материалам дела, Неижпапе, обвиняемому в совершении теракта, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что решение суда вступило в законную силу.
В апреле 2023 г. Неижпапа был обвинен по трем эпизодам ч. 3 ст. 33 (организация группы или преступного сообщества) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Он будет помещен под арест в случае его экстрадиции или задержания на территории России.