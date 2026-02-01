Газета
Главная / Политика /

Россия объявила в розыск командующего ВМС Украины Неижпапу

Ведомости

Россия объявила в международный розыск командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом сообщил ТАСС.

Его также заочно арестовали по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт) по обвинению в причастности к подрыву Крымского моста в июле 2023 г. Международный розыск объявлен по делу об организации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По материалам дела, Неижпапе, обвиняемому в совершении теракта, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что решение суда вступило в законную силу.

В апреле 2023 г. Неижпапа был обвинен по трем эпизодам ч. 3 ст. 33 (организация группы или преступного сообщества) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Он будет помещен под арест в случае его экстрадиции или задержания на территории России.

