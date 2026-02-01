Россия объявила в розыск командующего ВМС Украины Неижпапу

В апреле 2023 г. Неижпапа был обвинен по трем эпизодам ч. 3 ст. 33 (организация группы или преступного сообщества) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Он будет помещен под арест в случае его экстрадиции или задержания на территории России.