Трамп отказался вмешиваться в протесты в городах без запроса властей-демократов
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы не будут участвовать в разрешении протестов в городах, управляемых демократами, пока местные власти официально не обратятся за помощью. Соответствующее указание было отдано министру внутренней безопасности Кристи Ноем. Трамп подчеркнул это в своем обращении к журналистам и публикации в социальной сети Truth Social.
При этом президент предупредил, что любые атаки на федеральную собственность или персонал будут жестко пресекаться. Он пообещал «равные или более серьезные последствия» для тех, кто нападает на сотрудников правоохранительных органов или повреждает государственное имущество.
Президент также не исключил возможности применения Закона о мятеже, который позволяет привлечь армию для подавления внутренних беспорядков. Он добавил, что федеральная помощь будет оказана немедленно, но только после официального запроса от властей штата или города.
Заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающихся акций протеста по всей стране, связанных с ужесточением миграционной политики. Ранее в Миннеаполисе произошли убийства, которые обострили общественную дискуссию по этому вопросу и, по-видимому, повлияли на риторику Белого дома.