Трамп отказался вмешиваться в протесты в городах без запроса властей-демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы не будут участвовать в разрешении протестов в городах, управляемых демократами, пока местные власти официально не обратятся за помощью. Соответствующее указание было отдано министру внутренней безопасности Кристи Ноем. Трамп подчеркнул это в своем обращении к журналистам и публикации в социальной сети Truth Social.