Российские силы ПВО сбили 21 украинский дрон за ночь
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА над регионами РФ за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.
14 дронов сбито над Белгородской областью, пять – над Воронежской областью и по одному – над территориями Астраханской и Калужской областей.
31 января Минобороны России отчиталось о ликвидации 24 украинских беспилотников. Военные отразили атаки над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями. Ночью дежурные системы противовоздушной обороны сбили 26 БПЛА.