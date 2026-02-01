Трамп призвал арестовать экс-президента США Барака Обаму

Этот призыв к аресту Обамы прозвучал после того, как ФБР провело обыск в избирательном офисе округа Фултон недалеко от Атланты, изъяв документы, связанные с выборами 2020 г. В операции участвовали высокопоставленные представители администрации, включая саму Габбард и заместителя директора ФБР Эндрю Бейли.