Трамп призвал арестовать экс-президента США Барака Обаму
Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в попытке устроить «государственный переворот» во время выборов 2016 г. и призвал его арестовать. Соответствующее заявление он сделал в своеем аккаунте в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард обнародовала сотни документов по «русскому делу», которые доказывают, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные данные о президенте Трампе и активно «сотрудничал с врагом», чтобы подорвать доверие американцев к демократии и убедительной победе Трампа в 2016 г.
Этот призыв к аресту Обамы прозвучал после того, как ФБР провело обыск в избирательном офисе округа Фултон недалеко от Атланты, изъяв документы, связанные с выборами 2020 г. В операции участвовали высокопоставленные представители администрации, включая саму Габбард и заместителя директора ФБР Эндрю Бейли.