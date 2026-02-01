Газета
Главная / Политика /

Трамп призвал арестовать экс-президента США Барака Обаму

Ведомости

Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в попытке устроить «государственный переворот» во время выборов 2016 г. и призвал его арестовать. Соответствующее заявление он сделал в своеем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард обнародовала сотни документов по «русскому делу», которые доказывают, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные данные о президенте Трампе и активно «сотрудничал с врагом», чтобы подорвать доверие американцев к демократии и убедительной победе Трампа в 2016 г.

Этот призыв к аресту Обамы прозвучал после того, как ФБР провело обыск в избирательном офисе округа Фултон недалеко от Атланты, изъяв документы, связанные с выборами 2020 г. В операции участвовали высокопоставленные представители администрации, включая саму Габбард и заместителя директора ФБР Эндрю Бейли.

