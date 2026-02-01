Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Агентство Reuters назвало причину увольнения спецпосланника США в Ираке

Ведомости

Спецпосланник США в Ираке Марк Савайя больше не занимает эту должность, пишет Reuters cо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Точные причины отставки Савайи не разглашаются. По данным источников, он не смог предотвратить выдвижение кандидатуры бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики на пост главы правительства – шаг, против которого президент США Дональд Трамп открыто предостерегал Багдад.

Вероятным преемником на посту куратора иракского направления в госдепе, как полагают, станет посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак. Официальные власти – как Белый дом, так и госдепартамент – от комментариев отказались.

Савайя в разговоре с Reuters заявил, что его статус не изменился и он продолжает заниматься административными процедурами для официального вступления в должность. Однако источник, знакомый с ситуацией, уточнил: Савайя так и не был оформлен в качестве сотрудника госдепартамента.

Савайя был назначен спецпосланником в Ираке в октябре 2025 г. Ранее он занимался бизнесом и не имел дипломатического опыта. Фактически он так и не приступил к работе – официального визита в Ирак не состоялось, а запланированные в январе встречи с иракским руководством были им внезапно отменены.

Как пишет Reuters, отставка Савайи стала ответом на прямое противостояние с Тегераном: Трамп жестко предупредил Багдад, что в случае избрания пролоббированного Ираном экс-премьера Нури аль-Малики, США прекратят помощь. Малики, обвиняемый Вашингтоном в разжигании гражданской войны и приходе к власти ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ), был выдвинут крупнейшей парламентской коалицией, что и стало катализатором кризиса.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь