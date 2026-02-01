Агентство Reuters назвало причину увольнения спецпосланника США в Ираке

Савайя был назначен спецпосланником в Ираке в октябре 2025 г. Ранее он занимался бизнесом и не имел дипломатического опыта. Фактически он так и не приступил к работе – официального визита в Ирак не состоялось, а запланированные в январе встречи с иракским руководством были им внезапно отменены.