Агентство Reuters назвало причину увольнения спецпосланника США в Ираке
Спецпосланник США в Ираке Марк Савайя больше не занимает эту должность, пишет Reuters cо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Точные причины отставки Савайи не разглашаются. По данным источников, он не смог предотвратить выдвижение кандидатуры бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики на пост главы правительства – шаг, против которого президент США Дональд Трамп открыто предостерегал Багдад.
Вероятным преемником на посту куратора иракского направления в госдепе, как полагают, станет посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак. Официальные власти – как Белый дом, так и госдепартамент – от комментариев отказались.
Савайя в разговоре с Reuters заявил, что его статус не изменился и он продолжает заниматься административными процедурами для официального вступления в должность. Однако источник, знакомый с ситуацией, уточнил: Савайя так и не был оформлен в качестве сотрудника госдепартамента.
Савайя был назначен спецпосланником в Ираке в октябре 2025 г. Ранее он занимался бизнесом и не имел дипломатического опыта. Фактически он так и не приступил к работе – официального визита в Ирак не состоялось, а запланированные в январе встречи с иракским руководством были им внезапно отменены.
Как пишет Reuters, отставка Савайи стала ответом на прямое противостояние с Тегераном: Трамп жестко предупредил Багдад, что в случае избрания пролоббированного Ираном экс-премьера Нури аль-Малики, США прекратят помощь. Малики, обвиняемый Вашингтоном в разжигании гражданской войны и приходе к власти ИГ