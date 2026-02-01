Песков: ненависть ко всему русскому взяла верх у польских властей

«То, что у членов польского руководства своя трактовка истории, свое видение истории, для нас это не секрет. И я помню в свое время, когда мы еще вместе занимались Катынью, была даже создана совместная группа по историческим вопросам. Тогда была действительно предпринята попытка как-то наше понимание истории привести к единому знаменателю. Не получилось», – отметил Песков.