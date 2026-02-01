Песков: ненависть ко всему русскому взяла верх у польских властейПредставитель Кремля ответил на обвинения СССР в Холокосте
Ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства, и по-прежнему сейчас эти русофобские чувства доминируют. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Польши Кароля Навроцкого, обвинившего Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.
«То, что у членов польского руководства своя трактовка истории, свое видение истории, для нас это не секрет. И я помню в свое время, когда мы еще вместе занимались Катынью, была даже создана совместная группа по историческим вопросам. Тогда была действительно предпринята попытка как-то наше понимание истории привести к единому знаменателю. Не получилось», – отметил Песков.
Песков отметил, сейчас «у власти в большинстве европейских стран малообразованных, безответственных и имеющих горизонты мышления только в несколько лет людей», которые не способны отвечать на современные вызовы. Кроме того, все эти годы пытались «лишить этой памяти о блокаде, о Второй мировой войне, о Победе».
Как сообщило «РИА Новости», президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на памятной церемонии в музее Освенцима, признал, что лагерь смерти «Аушвиц-Биркенау» был освобожден советскими солдатами. Однако его заявление сопровождалось историческими фальсификациями.
«Да, семь тысяч выживших узников увидели освобождение в лицах советских солдат. Но за стенами концлагеря их не ждала свобода», — заявил польский лидер (цитата по «РИА Новости»)
В ходе выступления он также повторил давно продвигаемый официальной Варшавой посыл, обвинив Советский Союз в причастности к развязыванию Второй мировой войны и, как следствие, к трагедии Холокоста.