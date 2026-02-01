Хаменеи предрек региональную войну в случае агрессии США против Ирана
Возможная военная агрессия США против Ирана не останется двусторонним конфликтом и неизбежно перерастет в полномасштабную региональную войну. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Его слова приводит агентство Reuters.
«Американцы должны знать, что, если они начнут войну, на этот раз это будет война регионального уровня», – отметил Хаменеи.
Хаменеи призвал население Ирана не опасаться заявлений американского президента США Дональда Трампа о наращивании военного присутствия на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Иран не стремится развязывать войны или атаковать другие страны, однако иранский народ готов дать решительный отпор любой агрессии.
The Wall Street Journal сообщала о сосредоточении у границ Ирана крупной группировки войск. Администрация президента США Дональда Трампа, по данным издания, представила планы военных действий против Ирана. В числе рассматриваемых вариантов – от нанесения точечных ударов по иранским ядерным и ракетным объектам до проведения полномасштабной военной операции с целью свержения действующего режима в Тегеране.
Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае нападения США ответ Тегерана будет шокирующим.