Хаменеи предрек региональную войну в случае агрессии США против Ирана

The Wall Street Journal сообщала о сосредоточении у границ Ирана крупной группировки войск. Администрация президента США Дональда Трампа, по данным издания, представила планы военных действий против Ирана. В числе рассматриваемых вариантов – от нанесения точечных ударов по иранским ядерным и ракетным объектам до проведения полномасштабной военной операции с целью свержения действующего режима в Тегеране.