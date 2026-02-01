В Италии проведут два расследования из-за фрески с лицом премьер-министра

Фреска, созданная в 2000 г. и недавно отреставрированная, привлекла внимание не только явным сходством «ангельского» лика с лицом главы правительства, но и деталью: херувим держит в руках свиток с изображением карты Италии. Подобный символизм заставил многих усомниться в случайности такой «художественной находки». Настоятель базилики монсеньор Микелетти заявил, что не видит проблемы в образе ангела с лицом премьера. Автор работы категорически отвергает любые намеки на преднамеренность, называя их выдумками.