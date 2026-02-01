В Италии проведут два расследования из-за фрески с лицом премьер-министра
В Риме начались два расследования после того, как в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина была обнаружена современная фреска с изображением херувима, обладающего портретным сходством с действующим премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом пишет газета Il Fatto Quotidiano. Проверку инициировали римский викариат и управление по охране культурного наследия. Инцидент, балансирующий на грани между искусством, политикой и сакральностью, вызвал широкий резонанс в обществе.
Фреска, созданная в 2000 г. и недавно отреставрированная, привлекла внимание не только явным сходством «ангельского» лика с лицом главы правительства, но и деталью: херувим держит в руках свиток с изображением карты Италии. Подобный символизм заставил многих усомниться в случайности такой «художественной находки». Настоятель базилики монсеньор Микелетти заявил, что не видит проблемы в образе ангела с лицом премьера. Автор работы категорически отвергает любые намеки на преднамеренность, называя их выдумками.
Сама Мелони отреагировала на историю с иронией. В социальных сетях она пошутила, что «определенно не похожа на ангела», однако многие наблюдатели отмечают, что подобный медийный поворот, пусть и скандальный, работает на ее публичный имидж. Тем временем официальные ведомства, включая министерство культуры, оказались в неловком положении, вынужденные разбираться в деликатном вопросе, где пересекаются свобода творчества, личность политика и уважение к религиозному пространству, отмечает издание.