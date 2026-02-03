Президент Италии предложил перемирие на период Олимпиады

По словам Маттареллы, Олимпийские игры – это «увлекательный инструмент для призыва к миру». Итальянский лидер потребовал «с упорной решимостью, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось повсюду» и чтобы «безоружная сила спорта заставила замолчать оружие».