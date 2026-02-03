Газета
Политика

Президент Италии предложил перемирие на период Олимпиады

Ведомости

Президент Италии Серджо Маттарелла выступил с инициативой о перемирии на время проведения Олимпийских игр-2026. Об этом пишет Corriere della Sera.

По словам Маттареллы, Олимпийские игры – это «увлекательный инструмент для призыва к миру». Итальянский лидер потребовал «с упорной решимостью, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось повсюду» и чтобы «безоружная сила спорта заставила замолчать оружие».

Олимпиада-2026 состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

