Президент Италии предложил перемирие на период Олимпиады
Президент Италии Серджо Маттарелла выступил с инициативой о перемирии на время проведения Олимпийских игр-2026. Об этом пишет Corriere della Sera.
По словам Маттареллы, Олимпийские игры – это «увлекательный инструмент для призыва к миру». Итальянский лидер потребовал «с упорной решимостью, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось повсюду» и чтобы «безоружная сила спорта заставила замолчать оружие».
Олимпиада-2026 состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.