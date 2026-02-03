Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

По три БПЛА было ликвидировано в Белгородской и Орловской областях. Два беспилотника российские военные сбили в Калужской области и по одному – в Курском и Ростовском регионах.

Ночью Росавиация ограничивала прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги («Грабцево»). Ранним утром ограничения были введены в аэропортах Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса.

