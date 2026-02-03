Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Защита убийцы Синдзо Абэ намерена обжаловать пожизненный приговор

Ведомости

Защита Тэцуи Ямагами, осужденного за убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, намерена обжаловать пожизненный приговор. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).

По данным телеканала, адвокаты Тэцуи приняли решение подать апелляцию в установленный законом срок – до 4 февраля. Сам осужденный поддержал позицию защиты, и необходимые процессуальные документы планируется оформить в ближайшее время.

Ямагами был признан виновным в том, что в июле 2022 г. в городе Нара застрелил Синдзо во время предвыборного выступления, использовав самодельное огнестрельное оружие. 21 января 2023 г. суд первой инстанции приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В ходе разбирательства одной из ключевых тем стала оценка жизненных обстоятельств подсудимого, в том числе его тяжелого материального положения, связанного с крупными пожертвованиями матери религиозной организации. Суд счел, что эти факторы не оказали решающего влияния на совершение преступления.

В апелляции защита, как ожидается, вновь поднимет вопрос о связи биографии подсудимого с преступлением, а также о правовой квалификации использования самодельного оружия.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте