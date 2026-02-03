Защита убийцы Синдзо Абэ намерена обжаловать пожизненный приговор
Защита Тэцуи Ямагами, осужденного за убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, намерена обжаловать пожизненный приговор. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).
По данным телеканала, адвокаты Тэцуи приняли решение подать апелляцию в установленный законом срок – до 4 февраля. Сам осужденный поддержал позицию защиты, и необходимые процессуальные документы планируется оформить в ближайшее время.
Ямагами был признан виновным в том, что в июле 2022 г. в городе Нара застрелил Синдзо во время предвыборного выступления, использовав самодельное огнестрельное оружие. 21 января 2023 г. суд первой инстанции приговорил его к пожизненному лишению свободы.
В ходе разбирательства одной из ключевых тем стала оценка жизненных обстоятельств подсудимого, в том числе его тяжелого материального положения, связанного с крупными пожертвованиями матери религиозной организации. Суд счел, что эти факторы не оказали решающего влияния на совершение преступления.
В апелляции защита, как ожидается, вновь поднимет вопрос о связи биографии подсудимого с преступлением, а также о правовой квалификации использования самодельного оружия.