Песков: Россия до сих пор не получила ответ США о продлении ДСНВ

Песков сообщил, что Китай против того, чтобы быть включенным в потенциальный будущий договор. По его словам, ядерный потенциал КНР несопоставим ни с российским, ни с американским. При этом для Москвы важно, чтобы учитывались ядерные потенциалы союзников США в Европе – Великобритании и Франции. Об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.