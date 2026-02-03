Песков: Россия до сих пор не получила ответ США о продлении ДСНВ
Россия до сих пор не получила ответа от США по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, время уже сокращается как шагреневая кожа, и буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор», – сказал он.
Песков заявил, что США и РФ впервые останутся без основополагающего документа, который ограничивал и контролировал ядерные арсеналы держав. В Кремле считают, что это очень плохо и для стратегической безопасности России, и для безопасности во всем мире. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что предложение Москвы остается на повестке дня.
Песков сообщил, что Китай против того, чтобы быть включенным в потенциальный будущий договор. По его словам, ядерный потенциал КНР несопоставим ни с российским, ни с американским. При этом для Москвы важно, чтобы учитывались ядерные потенциалы союзников США в Европе – Великобритании и Франции. Об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.
Срок действия договора истекает 5 февраля. Путин объявлял, что Москва готова придерживаться количественных ограничений, указанных в документе, на боезаряды и их носители еще один год после истечения срока действия соглашения.
СНВ-3 был подписан в Праге в 2010 г. тогдашними президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и вступил в силу через год. Договор был продлен в 2021 г. на пять лет до февраля 2026 г., возможности сделать это еще раз нет.