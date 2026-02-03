Энергосистема Белгорода пострадала при ракетном обстреле

Энергосистема Белгорода пострадала при ракетном обстрелеСреди местных жителей раненых нет
Украинская армия нанесла ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет, серьезные повреждения получил инфраструктурный объект, написал он в Telegram.
Позже Гладков заявил о наличии повреждения энергосистемы.
С 10:00 до 14:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 20 беспилотников над Белгородской областью, сообщали в Минобороны РФ.