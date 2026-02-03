Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Энергосистема Белгорода пострадала при ракетном обстреле

Среди местных жителей раненых нет
Ведомости

Украинская армия нанесла ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавших нет, серьезные повреждения получил инфраструктурный объект, написал он в Telegram.

Позже Гладков заявил о наличии повреждения энергосистемы.

С 10:00 до 14:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 20 беспилотников над Белгородской областью, сообщали в Минобороны РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её