Сына Каддафи убили на западе Ливии
Политика Саифа аль-Ислама Каддафи, сына экс-лидера Муаммара Каддафи, убили на западе Ливии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, близкий к семье Каддафи.
Каддафи был убит рядом с городом Зинтан, в убийстве участвовали четыре человека, заявил источник. «Преступники быстро скрылись после того, как его застрелили в саду», – сказал собеседник телеканала.
Политический советник Каддафи Абдулла Отман подтвердил сообщения о его смерти. Он не раскрыл подробности убийства или личности убийц.
Подчиняющаяся минобороны в правительстве национального единства Ливии (признано ООН) 444-я боевая бригада отвергла свою причастность к убийству: «Бригада не имеет ни военной силы, ни полевой дислокации в городе Зинтан».
Саиф аль-Ислам Каддафи был вторым сыном Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 г. Его отец правил Ливией 42 года – с 1969 г. После свержения Каддафи Ливия раскололась на две части: запад контролирует признанное ООН правительство, восток – Ливийская национальная армия (ЛНА).