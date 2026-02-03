Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сына Каддафи убили на западе Ливии

Ведомости

Политика Саифа аль-Ислама Каддафи, сына экс-лидера Муаммара Каддафи, убили на западе Ливии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, близкий к семье Каддафи.

Каддафи был убит рядом с городом Зинтан, в убийстве участвовали четыре человека, заявил источник. «Преступники быстро скрылись после того, как его застрелили в саду», – сказал собеседник телеканала.

Политический советник Каддафи Абдулла Отман подтвердил сообщения о его смерти. Он не раскрыл подробности убийства или личности убийц.

Подчиняющаяся минобороны в правительстве национального единства Ливии (признано ООН) 444-я боевая бригада отвергла свою причастность к убийству: «Бригада не имеет ни военной силы, ни полевой дислокации в городе Зинтан».

Саиф аль-Ислам Каддафи был вторым сыном Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 г. Его отец правил Ливией 42 года – с 1969 г. После свержения Каддафи Ливия раскололась на две части: запад контролирует признанное ООН правительство, восток – Ливийская национальная армия (ЛНА). 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте