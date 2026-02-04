Экс-супруга жены Байдена задержали по обвинению в убийстве
Экс-супруга бывшей первой леди США Джилл Байден 77-летнего Уильяма Стивенсона задержали по обвинению в убийстве жены. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Убийство Линды Стивенсон произошло в штате Делавэр. Телеканал передает, что полиция округа Нью-Касл не предоставила подробностей о смерти, но в первоначальном сообщении отмечалось, что 28 декабря 2025 г. полицейские отреагировали на бытовой конфликт в доме в районе Уилмингтона.
«Стивенсон была найдена без сознания в гостиной и скончалась, несмотря на попытки реанимации, предпринятые сотрудниками полиции на месте происшествия. В пресс-релизе того времени сообщалось, что ее тело было передано в Делавэрское управление судебно-медицинской экспертизы для проведения вскрытия», – говорится в сообщении.
Сейчас Стивенсон арестован.
Джилл Байден была замужем за Стивенсоном с 1970 по 1975 гг. На тот момент 18-летняя Джилл Трейси Джейкобс познакомилась с ним будучи студенткой Делавэрского университета, Стивенсону было 23 года. Стивенсон был основателем клуба The Stone Balloon, обретшего популярность в Ньюарке.
Знакомство с сенатором от штата Дэлавер Джо Байденом произошло в марте 1975 г. Она вышла замуж за будущего президента США в 1977 г.