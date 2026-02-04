Путин присудил президентские премии молодым ученым
Лауреатами премии президента РФ в области науки и инноваций за 2025 г. стали молодые ученые, чьи изыскания затрагивают сферы технических наук, химии, биологии и физико-математических наук. Указ опубликован на портале правовой информации.
За создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов премии удостоился Павел Моисеев – кандидат технических наук, замдиректора отделения – начальник научно-исследовательского отдела Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика Бочвара.
Кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник, доцент Кубанского госуниверситета Дмитрий Бутыльский стал лауреатом премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов.
Доктору физико-математических наук, профессору Московского госуниверситета им. Ломоносова Виктории Ведюшкиной, а также кандидату физико-математических наук, доценту МГУ Владиславу Кибкало и ассистенту Глебу Белозерову премия присуждается за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.
За исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета премии удостоился Артем Исаев – кандидат биологических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий.
С 2008 г. премия присуждается молодым российским ученым за значительный вклад в развитие отечественной науки, за разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности РФ. С 2019 г. сумма премии составляет 5 млн руб.