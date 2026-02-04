Газета
Кремль не будет комментировать переговоры в Абу-Даби

Ведомости

В Кремле призвали не ждать сообщений по трехсторонним переговорам РФ, Украины и США в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ждать сообщений пока не нужно, мы не планируем каких-то сообщений. Работа сегодня начнется. По времени – участники делегации регулируют время начала там на месте, в зависимости от готовности делегаций», – сказал он.

Он добавил, что встреча будет трехсторонней. «Это будет рабочая группа по вопросам безопасности», – пояснил Песков.

Второй раунд переговоров в ОАЭ стартовал 4 февраля. ТАСС со ссылкой на источник писал, что переговоры проходят в разных форматах. Ожидается, что они продлятся два дня и будут идти в закрытом режиме. В американскую делегацию вошли спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер.

Переговоры начались 23 января. На встречах обсуждаются территориальный вопрос и гарантии безопасности для Украины. Стороны заявляли, что диалог сложный. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет передавать Москве подконтрольные ему территории.

