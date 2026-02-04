Газета
Политика

Песков: Путин и Си обсуждают прежде всего двусторонние отношения

Ведомости

Разговор президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина еще продолжается. Стороны обсуждают, прежде всего, двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это, конечно, прежде всего, двусторонние отношения, все сферы, которые развиваются в рамках этого понятия, и обмен ими по международным делам», – сказал представитель Кремля.

4 февраля Си и Путин начали переговоры по видеосвязи. Путин обратил внимание, что в 2026 г. страны отмечают 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Предыдущие контакты состоялись в начале сентября 2025 г. Тогда Путин с делегацией посетили саммит Шанхайской организации сотрудничества и Пекин. Стороны подписали 22 документа, включая соглашение о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

