Главная / Политика /

В Кремле не смотрели фильм «Господин никто против Путина»

Ведомости

В Кремле не было возможности посмотреть номинированный на премию «Оскар» документальный фильм «Господин никто против Путина», который сняли Павел Таланкин и Дэвид Бронштейн. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Было бы неверно, не будучи знакомы с материалами, давать какие-то оценки», – добавил он.

Картина рассказывает историю Таланкина, который работает педагогом-организатором и по совместительству видеографом в школе №1 в городе Карабаше. Фильм начинается с того, как он подготавливается к выезду из страны, после чего повествование возвращается к предшествующим событиям, и Таланкин рассказывает о родном городе. По словам педагога, Карабаш, известный как одна из самых загрязненных точек планеты, является лучшим местом в мире.

