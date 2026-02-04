В Кремле не смотрели фильм «Господин никто против Путина»

Картина рассказывает историю Таланкина, который работает педагогом-организатором и по совместительству видеографом в школе №1 в городе Карабаше. Фильм начинается с того, как он подготавливается к выезду из страны, после чего повествование возвращается к предшествующим событиям, и Таланкин рассказывает о родном городе. По словам педагога, Карабаш, известный как одна из самых загрязненных точек планеты, является лучшим местом в мире.