Песков: Арктический регион нуждается в международном сотрудничестве

В Кремле приветствовали инициативу ЕС по созданию новой политики в Арктике, которая была бы направлена на международное сотрудничество. Однако если в Европе имеют в виду конфронтацию в регионе, то в Москве это не одобряют, так как шаг не будет иметь позитивных эффектов.