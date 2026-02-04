Газета
Главная / Политика /

Песков: Арктический регион нуждается в международном сотрудничестве

Ведомости

Арктический регион нуждается в международном сотрудничестве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия является арктическим государством в отличие от подавляющего большинства стран Европейского союза (ЕС). Арктика – российский регион, подчеркнул Песков.

«У нас большие интересы в Арктике, которые мы будем отстаивать с использованием всего арсенала международного права», – заявил пресс-секретарь президента.

В Кремле приветствовали инициативу ЕС по созданию новой политики в Арктике, которая была бы направлена на международное сотрудничество. Однако если в Европе имеют в виду конфронтацию в регионе, то в Москве это не одобряют, так как шаг не будет иметь позитивных эффектов.

Новость дополняется

