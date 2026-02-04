Экс-посла Британии исключат из королевского Тайного совета из-за дела Эпштейна
Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон будет исключен из Тайного совета короля из-за дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных преступлениях. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер, передает CTV News.
«Я сожалею о его назначении. Если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, он никогда бы не оказался в правительстве», – заявил он.
Премьер-министр сказал, что посол неоднократно лгал чиновникам о своих отношениях с Эпштейном и предал страну, парламент и партию. Стармер сообщил, что намерен обеспечить публикацию всех материалов, за исключением документов, которые ставят под угрозу национальную безопасность Великобритании, международные отношения или расследование полиции относительно деятельности Мандельсона.
Мандельсона освободили от должности посла 11 сентября 2025 г. после того, как стали известны детали его переписки с Эпштейном, в которой экс-посол называет его «лучшим другом», сообщала The Guardian. Дипломат неоднократно приносил извинения за это.
В конце января минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна.