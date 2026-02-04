Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя
Президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности. Это следует из указа.
Иванов занимал пост спецпредставителя президента почти 10 лет, с августа 2016 г. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Дмитрий Песков, Иванов сам изъявил желание уйти в отствку.
До этого госслужащий занимал должности секретаря Совета безопасности РФ (1999-2001), министра обороны РФ (2001-2007), первого вице-премьера (2007-2008). Также руководил администрацией президента до назначения на пост спецпредставителя главы государства с 2011 по 2016 г.
Служил в разведке. Был принят на службу КГБ СССР в 1975 г., работал в Службе внешней разведки России с 1991 по 1998 г.