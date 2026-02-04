Трамп отзовет 700 федеральных агентов из Миннесоты

Трамп отзовет 700 федеральных агентов из МиннесотыСейчас в штате проходят масштабные протесты, в результате действий ICE погибли два американца
Администрация президента США Дональда Трампа сократит число федеральных агентов по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства в Миннесоте на 700 человек, хотя около 2000 агентов останутся на месте, объявил глава пограничной службы Белого дома Том Хоман.
«Позвольте мне внести ясность: президент Трамп полон решимости добиться массовых депортаций во время своего президентства, и меры по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства будут продолжаться ежедневно по всей стране», – сказал он (цитата по Reuters).
В штате останутся еще 2000 агентов. По словам Хомана, отзыв происходит на фоне «беспрецедентного» сотрудничества местных шерифов.
Сейчас в Миннесоте проходят масштабные протесты против действий иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), подотчетной министерству внутренней безопасности США (DHS). В ходе акций от рук федеральный агентов погибли два гражданина США: 37-летний медбрат Алекс Претти и 37-летняя поэтесса Рене Гуд. Администрация президента США и сам Трамп обвинили жертв в препятствовании работе сотрудников ICE.
На фоне действий ICE и убийств граждан США в штате демократы в палате представителей заблокировали проект о финансировании правительства 31 января, что привело к шатдауну. Нижняя палата парламента поддержала возобновление работы правительства 3 февраля.