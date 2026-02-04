Трамп отзовет 700 федеральных агентов из Миннесоты

1 / 10

С 30 января по 1 февраля в США с новой силой вспыхнули протесты против злоупотреблений миграционной и таможенной полиции (ICE). Они начались после того, как многодетная мать Рене Гуд и медбрат Алекс Претти погибли во время рейдов ICE, и возобновились на фоне громкого судебного решения: 31 января федеральная судья Кэтрин Менендес отклонила просьбы Миннесоты и Миннеаполиса о прекращении силовой операции Metro Surge. В итоге активисты снова вышли на улицы. В общей сложности они провели не менее 200 акций на территории 43 штатов, подсчитали в CNN. / Ryan Murphy / AP Photo