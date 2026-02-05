Силы ПВО сбили 95 беспилотников над регионами России
За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Больше всего БПЛА было ликвидировано в Краснодарском крае – 36 единиц. Еще 27 воздушных целей российские военные поразили в Ростовской области, 21 – над Азовским морем. Восемь БПЛА было нейтрализовано в Белгородской области, два – в Крыму и один – в Волгоградском регионе.
Ночью 5 февраля Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда («Гумрак»). Мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов и действует на момент публикации материала.
Вечером 4 февраля ограничения были введены в аэропорту Краснодара («Пашковский»), они действовали всю ночь. В 06:09 5 февраля Росавиация сообщила об отмене меры.