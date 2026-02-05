Силы ПВО сбили 95 беспилотников над регионами России

Больше всего БПЛА было ликвидировано в Краснодарском крае – 36 единиц. Еще 27 воздушных целей российские военные поразили в Ростовской области, 21 – над Азовским морем. Восемь БПЛА было нейтрализовано в Белгородской области, два – в Крыму и один – в Волгоградском регионе.