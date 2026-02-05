Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 95 беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Больше всего БПЛА было ликвидировано в Краснодарском крае – 36 единиц. Еще 27 воздушных целей российские военные поразили в Ростовской области, 21 – над Азовским морем. Восемь БПЛА было нейтрализовано в Белгородской области, два – в Крыму и один – в Волгоградском регионе.

Ночью 5 февраля Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда («Гумрак»). Мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов и действует на момент публикации материала.

Вечером 4 февраля ограничения были введены в аэропорту Краснодара («Пашковский»), они действовали всю ночь. В 06:09 5 февраля Росавиация сообщила об отмене меры.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь