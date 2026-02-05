Газета
Политика

Латвия и Эстония призвали к возобновлению переговоров с Россией

Ведомости

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис предложили назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем. Они заявили об этом в отдельных интервью Euronews.

В качестве потенциальных представителей Евросоюза Силиня назвала президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьера Великобритании Кира Стармера.

Карис не назвал имен, но отметил, что выбранный посланник должен быть представителем крупной европейской страны и иметь «авторитет у обеих сторон».

Издание отмечает, что такие комментарии «отражают стремительный сдвиг в стратегическом мышлении Европы в отношении России после того, как она была отстранена от прямых переговоров в рамках мирных переговоров, возглавляемых США».

В середине января Politico писала со ссылкой на источники, что страны ЕС рассматривают возможность создания должности спецпредставителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. В Италии на этой должности видят бывшего премьер-министра Марио Драги, а в самом ЕС предполагают, что спецпредставителем мог бы стать президент Финляндии Александер Стубб.

