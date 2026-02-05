Дмитриев рассказал о «разжигателях войны», которые пытаются помешать переговорам
Переговоры РФ, США и Украины по урегулированию конфликта проходят позитивно, но им пытаются помешать «разжигатели войны» из Евросоюза и Великобритании. Об этом заявил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.
«И вот, чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть и идет хорошее, позитивное движение вперед», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Спецпредставитель президента РФ рассказал, что 5 февраля встречу в Абу-Даби провела российско-американская группа по экономическому сотрудничеству. По его словам, она ведет работу по восстановлению отношений между двумя странами по экономическому направлению.
Переговоры РФ, Украины и США стартовали в конце января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул, что не нужно ждать сообщений. «Это будет рабочая группа по вопросам безопасности», – добавил он.
Второй раунд переговоров в ОАЭ прошел 4 февраля. ТАСС со ссылкой на источник писал, что переговоры проходят в разных форматах. В американскую делегацию вошли спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.