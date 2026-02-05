Песков: о связи Эпштейна со спецслужбами РФ можно только пошутить

3 февраля Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска писало, что Варшава начнет расследование возможных связей между Эпштейном и российскими спецслужбами. По его словам, власти создадут группу для расследования возможных последствий преступлений Эпштейна для Польши, в частности в связи с возможным участием спецслужб РФ.