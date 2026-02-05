Газета
Главная / Политика /

Песков: о связи Эпштейна со спецслужбами РФ можно только пошутить

Ведомости

Версию о том, что за деятельностью обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна стоят российские спецслужбы, нельзя комментировать серьезно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хочется много шутить по поводу таких версий, но давайте не будем тратить время нашего конференц-кола на это», – сказал представитель Кремля.

3 февраля Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска писало, что Варшава начнет расследование возможных связей между Эпштейном и российскими спецслужбами. По его словам, власти создадут группу для расследования возможных последствий преступлений Эпштейна для Польши, в частности в связи с возможным участием спецслужб РФ.

В конце января минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна.

