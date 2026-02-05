Газета
Политика

Путин открыл Год единства народов России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин объявил открытым Год единства народов России. Об этом он объявил, выступая в национальном центре «Россия».

«Год единства народов России объявляю открытым», – сказал он.

Президент заявил, что Россия как многонациональная страна складывалась постепенно – в нее «вливались» разные народы. Путин рассказал, что военные в зоне военного конфликта на Украине обращаются друг к другу «брат», несмотря на разное этническое происхождение. По его словам, это «очень дорогого стоит».

Прошлый 2025 г. был объявлен в России Годом защитника Отечества. Согласно указу президента, этот год проводился в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации.

