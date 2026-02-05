Путин открыл Год единства народов России

Президент заявил, что Россия как многонациональная страна складывалась постепенно – в нее «вливались» разные народы. Путин рассказал, что военные в зоне военного конфликта на Украине обращаются друг к другу «брат», несмотря на разное этническое происхождение. По его словам, это «очень дорогого стоит».