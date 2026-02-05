Оверчук: Россия и Бразилия обсуждают диверсификацию торговли

Основная тема, которая сегодня обсуждалась и продолжает обсуждаться уже на российско-бразильском бизнес-форуме, касается того, как диверсифици́ровать торговлю и насытить ее товарами с высокой добавленной стоимостью. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Алексей Оверчук по итогам заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.