Оверчук: Россия и Бразилия обсуждают диверсификацию торговли
Основная тема, которая сегодня обсуждалась и продолжает обсуждаться уже на российско-бразильском бизнес-форуме, касается того, как диверсифици́ровать торговлю и насытить ее товарами с высокой добавленной стоимостью. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Алексей Оверчук по итогам заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
Сейчас основные товары экспорта в Бразилию – это нефть и нефтепродукты, а также минеральные удобрения, отметил он. Со стороны Бразилии – это товары сельскохозяйственного сектора, прежде всего кофе и мясо.
В ходе встречи обсуждалась тема снижения торговых барьеров, например, госконтроля в области технического регулирования.
«Говоря еще о развитии торговли, мы обсуждали вопрос строительства прямой судоходной линии из Санкт-Петербурга [в Бразилию]. С точки зрения логистики очень удобно и достаточно быстро», – отметил вице-премьер.
Кроме того, поднимался вопрос развития туризма. В прошлом году в Бразилии побывали 30 000 российских туристов.
«Сейчас турпотоки между Россией и Бразилией невелики, сказывается отсутствие прямого авиасообщения. Формирование «воздушного моста» может стать амбициозной задачей, решение которой позволило бы сформировать конкурентоспособный туристский продукт», – пояснил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что Россия предложила возобновить прямое авиасообщение между странами.
Еще одно направление – налаживание экспорта лекарств, отметил Оверчук.
Россия и Бразилия создали двустороннюю рабочую группу по вопросам онкологии, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр добавил, что сотрудничество также охватывает ряд направлений, связанных с оказанием медицинской помощи детям.
Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в области космических технологий, рассказал Оверчук. В совместном заявлении по итогам комиссии говорилось, что стороны планируют наращивать сотрудничество в сфере спутниковой навигации, мониторингов космического пространства и дистанционного зондирования Земли.