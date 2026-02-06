Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Брянской области было ликвидировано 26 БПЛА, в Белгородской – 10. По одной воздушной цели силы ПВО уничтожили в Липецкой области и над Черным морем.
Ранним утром Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Калуги («Грабцево»). Мера уже отменена.
Белгород ночью 5 февраля также подвергся массовому ракетному удару. Пострадавших нет, но инфраструктура серьезно повреждена. По словам мэра Валентина Демидова, в некоторых частях города есть сбои в подаче электроэнергии, теплоснабжении, воды.