Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над регионами России

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Брянской области было ликвидировано 26 БПЛА, в Белгородской – 10. По одной воздушной цели силы ПВО уничтожили в Липецкой области и над Черным морем.

Ранним утром Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Калуги («Грабцево»). Мера уже отменена.

Белгород ночью 5 февраля также подвергся массовому ракетному удару. Пострадавших нет, но инфраструктура серьезно повреждена. По словам мэра Валентина Демидова, в некоторых частях города есть сбои в подаче электроэнергии, теплоснабжении, воды.

