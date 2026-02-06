Газета
Главная / Политика /

Путин выразил соболезнования властям Пакистана после взрыва рядом с мечетью

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин направил коллеге из Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу соболезнования после того, как рядом с мечетью в Исламабаде произошел теракт. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в Исламабаде. Убийство людей во время религиозной церемонии стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма», – подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что Москва готова и в дальнейшем наращивать партнерство с Пакистаном в рамках антитеррористического направления.

6 февраля Reuters со ссылкой на полицию писал, что в шиитской мусульманской мечети в пакистанском Исламабаде прогремел взрыв, в результате чего погибли несколько прихожан. По данным газеты Dawn, число погибших увеличилось до 31. Еще как минимум 169 человек пострадали.

