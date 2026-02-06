Путин выразил соболезнования властям Пакистана после взрыва рядом с мечетью

6 февраля Reuters со ссылкой на полицию писал, что в шиитской мусульманской мечети в пакистанском Исламабаде прогремел взрыв, в результате чего погибли несколько прихожан. По данным газеты Dawn, число погибших увеличилось до 31. Еще как минимум 169 человек пострадали.