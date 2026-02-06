Путин выразил соболезнования властям Пакистана после взрыва рядом с мечетью
Президент РФ Владимир Путин направил коллеге из Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу соболезнования после того, как рядом с мечетью в Исламабаде произошел теракт. Текст опубликован на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в Исламабаде. Убийство людей во время религиозной церемонии стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма», – подчеркнул российский лидер.
Он отметил, что Москва готова и в дальнейшем наращивать партнерство с Пакистаном в рамках антитеррористического направления.